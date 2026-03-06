Marché Artisanal et aux plantes Villiers-le-Bois
Marché Artisanal et aux plantes Villiers-le-Bois dimanche 3 mai 2026.
Marché Artisanal et aux plantes
Villiers-le-Bois Aube
Dimanche 3 mai VILLIERS-LE-BOIS Marché Artisanal et aux plantes. De 8h30 à 17h.
Buvette et restauration sur place.
Contact +33 (0)7 70 50 84 05 .
Villiers-le-Bois 10210 Aube Grand Est +33 7 70 50 84 05
