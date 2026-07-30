UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pierre-en-Val

Marché artisanal et brocante Place du Village Saint-Pierre-en-Val

dimanche 13 septembre 2026 · Place du Village · Saint-Pierre-en-Val

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Place du Village
Adresse
40 bis Rue des Tilleuls
Ville
76260 Saint-Pierre-en-Val
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Pierre-en-Val

Marché artisanal et brocante

Place du Village 40 bis Rue des Tilleuls Saint-Pierre-en-Val Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Marché artisanal et brocante sur la place du village. Buvette et restauration rapide.   .

Place du Village 40 bis Rue des Tilleuls Saint-Pierre-en-Val 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 93 41 52  mairie@melleville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché artisanal et brocante

L’événement Marché artisanal et brocante Saint-Pierre-en-Val a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

À voir aussi à Saint-Pierre-en-Val (Seine-Maritime)