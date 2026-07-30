Marché artisanal et brocante Place du Village Saint-Pierre-en-Val
dimanche 13 septembre 2026 · Place du Village · Saint-Pierre-en-Val
Informations pratiques
Saint-Pierre-en-Val
Marché artisanal et brocante
Place du Village 40 bis Rue des Tilleuls Saint-Pierre-en-Val Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Marché artisanal et brocante sur la place du village. Buvette et restauration rapide. .
Place du Village 40 bis Rue des Tilleuls Saint-Pierre-en-Val 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 93 41 52 mairie@melleville.fr
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English : Marché artisanal et brocante
L’événement Marché artisanal et brocante Saint-Pierre-en-Val a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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