Marché artisanal et brocante Place du Village Saint-Pierre-en-Val

Informations pratiques

Saint-Pierre-en-Val

Marché artisanal et brocante

Place du Village 40 bis Rue des Tilleuls Saint-Pierre-en-Val Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Marché artisanal et brocante sur la place du village. Buvette et restauration rapide. .

Place du Village 40 bis Rue des Tilleuls Saint-Pierre-en-Val 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 93 41 52 mairie@melleville.fr

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English : Marché artisanal et brocante

L’événement Marché artisanal et brocante Saint-Pierre-en-Val a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers