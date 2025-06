Marché Artisanal et concert à la brasserie du Loup Blanc – Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze 26 juin 2025 16:00

Drôme

Marché Artisanal et concert à la brasserie du Loup Blanc Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme

Début : 2025-06-26 16:00:00

fin : 2025-06-26 22:00:00

2025-06-26

La Brasserie du Loup Blanc recommence ses marchés nocturnes estivaux!

Le 1er aura lieu le Jeudi 26 Juin, avec 10 stands artisanaux et de la musique avec Les Tradeurs de Bistrots.

English :

Brasserie du Loup Blanc is back with its summer night markets!

The 1st will take place on Thursday June 26, with 10 craft stalls and music with Les Tradeurs de Bistrots.

German :

Die Brasserie du Loup Blanc startet wieder ihre Sommernachtsmärkte!

Der erste findet am Donnerstag, den 26. Juni statt, mit 10 Kunsthandwerksständen und Musik von Les Tradeurs de Bistrots.

Italiano :

La Brasserie du Loup Blanc torna con i suoi mercati notturni estivi!

Il primo si terrà giovedì 26 giugno, con 10 bancarelle di artigianato e la musica di Les Tradeurs de Bistrots.

Espanol :

La Brasserie du Loup Blanc vuelve con sus mercados nocturnos de verano

El primero tendrá lugar el jueves 26 de junio, con 10 puestos de artesanía y música a cargo de Les Tradeurs de Bistrots.

