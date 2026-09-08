Marché artisanal et de producteurs à La Bergerie La Bergerie Eynesse

Informations pratiques

Eynesse

Marché artisanal et de producteurs à La Bergerie

La Bergerie 156 Impasse des Mûriers Eynesse Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Marché artisanal de producteurs le dimanche 11 Octobre de 9h à 18h. Entrée libre.

Oyez oyez cher vous, vous avez envie de partager une journée au grand air et partager vos talents avec nous ? Alors viendez ! On compte sur vous !

Contact en mp ou rockthesheep33@gmail.com

Tarif de l’emplacement 5 € .

La Bergerie 156 Impasse des Mûriers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine rockthesheep33@gmail.com

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English : Marché artisanal et de producteurs à La Bergerie

L’événement Marché artisanal et de producteurs à La Bergerie Eynesse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays Foyen