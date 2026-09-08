Marché artisanal et de producteurs à La Bergerie La Bergerie Eynesse
dimanche 11 octobre 2026 · La Bergerie · Eynesse
Informations pratiques
Eynesse
Marché artisanal et de producteurs à La Bergerie
La Bergerie 156 Impasse des Mûriers Eynesse Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 09:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Marché artisanal de producteurs le dimanche 11 Octobre de 9h à 18h. Entrée libre.
Oyez oyez cher vous, vous avez envie de partager une journée au grand air et partager vos talents avec nous ? Alors viendez ! On compte sur vous !
Contact en mp ou rockthesheep33@gmail.com
Tarif de l’emplacement 5 € .
La Bergerie 156 Impasse des Mûriers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine rockthesheep33@gmail.com
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English : Marché artisanal et de producteurs à La Bergerie
L’événement Marché artisanal et de producteurs à La Bergerie Eynesse a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays Foyen