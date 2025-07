Marché artisanal et de producteurs du terroir, animé en musique Place du château Mortain-Bocage

Marché artisanal et de producteurs du terroir, animé en musique Place du château Mortain-Bocage mercredi 16 juillet 2025.

Marché artisanal et de producteurs du terroir, animé en musique

Place du château Mortain Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 17:30:00

fin : 2025-07-16 19:30:00

Date(s) :

2025-07-16

17h30/19h30 Marché du terroir, sur la place du château, avec animation musicale cidre, miel, fromage, crêpes … vous attendent

17h30/19h30 Marché du terroir, sur la place du château, avec animation musicale cidre, miel, fromage, crêpes … vous attendent .

Place du château Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 79 30 30

English : Marché artisanal et de producteurs du terroir, animé en musique

5:30/7:30 pm: Local produce market in the château square, with musical entertainment: cider, honey, cheese, crêpes … all await you

German :

17.30/19.30 Uhr: Markt der Region, auf dem Schlossplatz, mit musikalischer Unterhaltung: Cidre, Honig, Käse, Crêpes … erwarten Sie

Italiano :

17.30/17.30: Mercato dei prodotti locali nella piazza del castello, con musica dal vivo: sidro, miele, formaggio, crêpes, ecc. vi aspettano!

Espanol :

17.30-19.30: Mercado de productos locales en la plaza del castillo, con música en directo: ¡le esperan sidra, miel, queso, crepes, etc.!

L’événement Marché artisanal et de producteurs du terroir, animé en musique Mortain-Bocage a été mis à jour le 2025-06-27 par OT MSM Normandie BIT Mortain