Marché artisanal et des créateurs 2e édition Place du Jard Cumières
Marché artisanal et des créateurs 2e édition Place du Jard Cumières samedi 11 avril 2026.
Marché artisanal et des créateurs 2e édition
Place du Jard Place Philippe MARTIN Cumières Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-12 22:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Marché artisanal, des créateurs et des métiers de bouches.
Concert gratuit le samedi soir, à 19h.
Buvette et petite restauration. .
Place du Jard Place Philippe MARTIN Cumières 51480 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché artisanal et des créateurs 2e édition
L’événement Marché artisanal et des créateurs 2e édition Cumières a été mis à jour le 2026-03-20 par ADT de la Marne