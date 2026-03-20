Marché artisanal et des créateurs 2e édition Place du Jard Cumières

Marché artisanal et des créateurs 2e édition

Place du Jard Place Philippe MARTIN Cumières Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-12 22:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Marché artisanal, des créateurs et des métiers de bouches.

Concert gratuit le samedi soir, à 19h.

Buvette et petite restauration. .

Place du Jard Place Philippe MARTIN Cumières 51480 Marne Grand Est

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English : Marché artisanal et des créateurs 2e édition

L’événement Marché artisanal et des créateurs 2e édition Cumières a été mis à jour le 2026-03-20 par ADT de la Marne