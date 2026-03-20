Marché artisanal et des créateurs 2e édition Place du Jard Cumières

Marché artisanal et des créateurs 2e édition Place du Jard Cumières samedi 11 avril 2026.

Marché artisanal et des créateurs 2e édition

Place du Jard Place Philippe MARTIN Cumières Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-12 22:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Tout public
Marché artisanal, des créateurs et des métiers de bouches.
Concert gratuit le samedi soir, à 19h.

Buvette et petite restauration.   .

Place du Jard Place Philippe MARTIN Cumières 51480 Marne Grand Est  

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English : Marché artisanal et des créateurs 2e édition

L’événement Marché artisanal et des créateurs 2e édition Cumières a été mis à jour le 2026-03-20 par ADT de la Marne