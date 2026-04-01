Marché artisanal et expo de peinture Salle Jean Fabier Corme-Royal

Corme-Royal

Marché artisanal et expo de peinture

Salle Jean Fabier 19 Rue du Stade Corme-Royal Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Les sections Cré’Art de l’amicale de Corme Royal organisent un marché artisanal et une exposition de peinture. Une trentaine d’exposants, artisans, créateurs seront présents. Une brocante est également organisée à l’extérieur.

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Salle Jean Fabier 19 Rue du Stade Corme-Royal 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 62 47 75

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English :

The Cré’Art sections of the Corme Royal association are organizing a craft market and painting exhibition. Some thirty exhibitors, craftsmen and creators will be present. An outdoor flea market is also organized.

L’événement Marché artisanal et expo de peinture Corme-Royal a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge