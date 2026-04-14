Marché artisanal et fête du miel Place Steinach Lay-Saint-Christophe

Lay-Saint-Christophe

Marché artisanal et fête du miel

Place Steinach 7 rue du Baron de Courcelles Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Le comité des fêtes de Lay-Saint-Christophe organise son marché artisanal et la fête du miel dimanche 3 mai 2026.

Vous êtes artisans et vous souhaitez présenter vos créations ? Demandez un dossier d’inscription à l’adresse suivante comitedesfeteslay@free.fr

Pour les visiteurs, réservez dès maintenant cette date

pour découvrir de nombreuses et belles créations artisanales ( miel et dérivés, plantes, bijoux, couture, savons, objets en bois, dentelles),

pour assister à une présentation de la fabrication du miel,

profiter de la restauration sur place qui sera assurée par les bénévoles du Comité,

et pour suivre l’animation musicale qui vous sera proposée par Lost Highway.

L’entrée sera libre.Tout public

.

Place Steinach 7 rue du Baron de Courcelles Lay-Saint-Christophe 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est comitedesfeteslay@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Lay-Saint-Christophe festival committee is organizing its craft market and honey festival on Sunday May 3, 2026.

Are you an artisan wishing to present your creations? Ask for a registration form at the following address: comitedesfeteslay@free.fr

For visitors, reserve this date now:

to discover a wide range of beautiful artisan creations (honey and its derivatives, plants, jewelry, sewing, soaps, wooden objects, lace),

attend a presentation on honey-making,

enjoy on-site catering provided by Comité volunteers,

and enjoy musical entertainment by Lost Highway.

Admission is free.

L’événement Marché artisanal et fête du miel Lay-Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-04-14 par TOURISME BASSIN de POMPEY