Informations pratiques

Maintenon

Marché artisanal et feu d’artifice

7 Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 11:00:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Pour clôturer les vacances d’été en beauté !Familles

Allez flâner sur ce marché artisanal, à la découverte des créateurs et artisans locaux et profitez du feu d’artifice tiré depuis le golf et visible depuis les jardins du château de Maintenon. .

7 Place Aristide Briand Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45

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English :

To wrap up the summer vacation in style!

L’événement Marché artisanal et feu d’artifice Maintenon a été mis à jour le 2026-07-31 par OT CHARTRES