Marché artisanal et feu d’artifice Maintenon
vendredi 28 août 2026 · Maintenon
Informations pratiques
Maintenon
Marché artisanal et feu d’artifice
7 Place Aristide Briand Maintenon Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 11:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Pour clôturer les vacances d’été en beauté !Familles
Allez flâner sur ce marché artisanal, à la découverte des créateurs et artisans locaux et profitez du feu d’artifice tiré depuis le golf et visible depuis les jardins du château de Maintenon. .
7 Place Aristide Briand Maintenon 28130 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 00 45
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English :
To wrap up the summer vacation in style!
L’événement Marché artisanal et feu d’artifice Maintenon a été mis à jour le 2026-07-31 par OT CHARTRES