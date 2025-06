Marché artisanal et foodtrucks Chez Tata Simone – Chez Tata Simone Mouriès 18 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Marché artisanal et foodtrucks Chez Tata Simone Du 18/06 au 27/08/2025, tous les mercredis de 18h à 23h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet Mouriès Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-06-18 18:00:00

fin : 2025-08-27 23:00:00

2025-06-18

Chez Tata Simone à Mouriès vous propose un marché nocturne de créateurs et de producteurs, tous les mercredis soir à partir du 18 juin, de 18h à 23h !

A partir du Mercredi 18 juin 2025 et ce pour tous les mercredis soirs de l’été, Chez Tata Simone vous invite à venir passer un agréable moment qui vous permettra de déguster les délicieuses cuisines des Food Trucks Chez Giulio, Dolce Vita, Les Cigales, La Pause Italienne,….mais également rencontrer des Créateurs et Producteurs locaux lors d’un petit marché nocturne de 18h à 23h.



Ce Mercredi 18 juin une animation musicale sera proposée par Pepito Syana et son Gypsy Pop band.



Informations par téléphone auprès de Chez Tata Simone .

Chez Tata Simone Chemin du Mas de Jacquet

Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 57 55 48

English :

Chez Tata Simone in Mouriès is offering a night market of designers and producers every Wednesday evening from 18 June, from 6pm to 11pm!

German :

Chez Tata Simone in Mouriès bietet Ihnen ab dem 18. Juni jeden Mittwochabend von 18 bis 23 Uhr einen Nachtmarkt mit Designern und Produzenten an!

Italiano :

Chez Tata Simone a Mouriès propone un mercato notturno di designer e produttori ogni mercoledì sera a partire dal 18 giugno, dalle 18.00 alle 23.00!

Espanol :

Chez Tata Simone, en Mouriès, ofrece un mercado nocturno de diseñadores y productores todos los miércoles a partir del 18 de junio, de 18:00 a 23:00 horas

L’événement Marché artisanal et foodtrucks Chez Tata Simone Mouriès a été mis à jour le 2025-06-11 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles