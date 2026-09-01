Marché Artisanal et Gourmand Le Quesnel-Aubry
samedi 19 septembre 2026 · Le Quesnel-Aubry
Informations pratiques
Le Quesnel-Aubry
Marché Artisanal et Gourmand
Rue de la Place Le Quesnel-Aubry Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour cette 3ème édition, de nombreux artisans, créateurs et producteurs locaux seront présents tout au long de la journée sur la place du village de Le Quesnel-Aubry.
Plusieurs animations viendront également rythmer le marché animation musicale le midi, présence de la Fanfare de Bulles à 14h, ainsi que des manèges et structures gonflables pour les enfants durant tout le week-end.
La commune tiendra une buvette et une offre de restauration sera proposée toute la journée, avec notamment traiteurs et food-truck.
Pour cette 3ème édition, de nombreux artisans, créateurs et producteurs locaux seront présents tout au long de la journée sur la place du village de Le Quesnel-Aubry.
Plusieurs animations viendront également rythmer le marché animation musicale le midi, présence de la Fanfare de Bulles à 14h, ainsi que des manèges et structures gonflables pour les enfants durant tout le week-end.
La commune tiendra une buvette et une offre de restauration sera proposée toute la journée, avec notamment traiteurs et food-truck. .
Rue de la Place Le Quesnel-Aubry 60480 Oise Hauts-de-France +33 3 44 78 71 86 mairielequesnelaubry@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For this 3rd edition, numerous local artisans, creators, and producers will be present throughout the day in the village square of Le Quesnel-Aubry.
Several activities will also liven up the market: musical performances at noon, a performance by the Fanfare de Bulles at 2 p.m., as well as rides and inflatable attractions for children throughout the weekend.
%A0
The town will operate a refreshment stand, and food will be available all day, including catering services and food trucks.
L’événement Marché Artisanal et Gourmand Le Quesnel-Aubry a été mis à jour le 2026-08-31 par Oise Tourisme