Marché Artisanal et Gourmand Le Quesnel-Aubry

Informations pratiques

Le Quesnel-Aubry

Marché Artisanal et Gourmand

Rue de la Place Le Quesnel-Aubry Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour cette 3ème édition, de nombreux artisans, créateurs et producteurs locaux seront présents tout au long de la journée sur la place du village de Le Quesnel-Aubry.

Plusieurs animations viendront également rythmer le marché animation musicale le midi, présence de la Fanfare de Bulles à 14h, ainsi que des manèges et structures gonflables pour les enfants durant tout le week-end.



La commune tiendra une buvette et une offre de restauration sera proposée toute la journée, avec notamment traiteurs et food-truck.

Pour cette 3ème édition, de nombreux artisans, créateurs et producteurs locaux seront présents tout au long de la journée sur la place du village de Le Quesnel-Aubry.

Plusieurs animations viendront également rythmer le marché animation musicale le midi, présence de la Fanfare de Bulles à 14h, ainsi que des manèges et structures gonflables pour les enfants durant tout le week-end.



La commune tiendra une buvette et une offre de restauration sera proposée toute la journée, avec notamment traiteurs et food-truck. .

Rue de la Place Le Quesnel-Aubry 60480 Oise Hauts-de-France +33 3 44 78 71 86 mairielequesnelaubry@orange.fr

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English :

For this 3rd edition, numerous local artisans, creators, and producers will be present throughout the day in the village square of Le Quesnel-Aubry.

Several activities will also liven up the market: musical performances at noon, a performance by the Fanfare de Bulles at 2 p.m., as well as rides and inflatable attractions for children throughout the weekend.

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The town will operate a refreshment stand, and food will be available all day, including catering services and food trucks.

L’événement Marché Artisanal et Gourmand Le Quesnel-Aubry a été mis à jour le 2026-08-31 par Oise Tourisme