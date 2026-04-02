Saint-Élix-le-Château

MARCHÉ ARTISANAL ET GOURMAND

DANS LES 2 SALLES ET AUSSI DANS LA COUR AUTOUR DU PIGEONNIER Saint-Élix-le-Château Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Rendez-vous dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h au Foyer rural pour découvrir le Marché des Créateurs !

Le Marché des Créateurs de Saint-Élix-le-Château se tiendra dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h au Foyer rural.

Cet événement mettra à l’honneur des artisans et créateurs locaux, venus présenter leurs créations et leur savoir-faire dans une ambiance conviviale. Les visiteurs pourront découvrir une grande diversité d’objets artisanaux et de produits gourmands.

Pour compléter cette journée dédiée à la création et à la rencontre, une buvette et un food truck seront également présents sur place.

Une belle occasion de soutenir l’artisanat local et de passer un moment agréable en famille ou entre amis. .

DANS LES 2 SALLES ET AUSSI DANS LA COUR AUTOUR DU PIGEONNIER Saint-Élix-le-Château 31430 Haute-Garonne Occitanie marchestelix31@gmail.com

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English :

Join us on Sunday, May 10, 2026 from 10 a.m. to 6 p.m. at the Foyer Rural to discover the Marché des Créateurs!

L’événement MARCHÉ ARTISANAL ET GOURMAND Saint-Élix-le-Château a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE