Marché artisanal et gourmand Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

Marché artisanal et gourmand

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-20 18:00:00

2025-07-20

Plus de 40 exposants seront présents ; artisans, artistes, producteurs régionaux accueilleront chaleureusement les visiteurs et répondront à toutes les interrogations relatives à leur passion. Certains d’entre eux proposeront des démonstrations..

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 00 10 14

English :

Over 40 exhibitors will be on hand to welcome visitors and answer any questions they may have about their passion. Some of them will be offering demonstrations…

German :

Mehr als 40 Aussteller werden anwesend sein; Handwerker, Künstler und regionale Produzenten werden die Besucher herzlich willkommen heißen und alle Fragen zu ihrer Leidenschaft beantworten. Einige von ihnen werden Vorführungen anbieten…

Italiano :

Più di 40 espositori, tra cui artigiani, artisti e produttori regionali, saranno a disposizione dei visitatori per dare loro un caloroso benvenuto e rispondere a qualsiasi domanda sulla loro passione. Alcuni di loro offriranno dimostrazioni…

Espanol :

Más de 40 expositores, entre artesanos, artistas y productores regionales, darán una calurosa bienvenida a los visitantes y responderán a sus preguntas sobre su pasión. Algunos de ellos ofrecerán demostraciones…

