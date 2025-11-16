Marché artisanal et gourmand Tresson

Marché artisanal et gourmand

Centre bourg Tresson Sarthe

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 16:00:00

2025-11-16

Une vingtaine d’exposants 100% locaux artisans, créateurs, maraichers, éleveurs… Plein d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année qui approchent.

Buvette et barbecue sur place. .

Centre bourg Tresson 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 09 05 23 faitesatresson@gmail.com

