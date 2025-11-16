Marché artisanal et gourmand Tresson
Marché artisanal et gourmand Tresson dimanche 16 novembre 2025.
Marché artisanal et gourmand
Centre bourg Tresson Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 16:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Une vingtaine d’exposants 100% locaux artisans, créateurs, maraichers, éleveurs… Plein d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année qui approchent.
Buvette et barbecue sur place. .
Centre bourg Tresson 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 09 05 23 faitesatresson@gmail.com
L’événement Marché artisanal et gourmand Tresson a été mis à jour le 2025-02-19 par Pays Perche Sarthois