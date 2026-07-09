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AGENDA · Tresson

Marché artisanal et gourmand Tresson

dimanche 15 novembre 2026 · Tresson

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Centre bourg
Ville
72440 Tresson
Département
Sarthe
Tarif

Tresson

Marché artisanal et gourmand

Centre bourg Tresson Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 10:00:00
fin : 2026-11-15 16:00:00

Date(s) :
2026-11-15

Une vingtaine d’exposants 100% locaux artisans, créateurs, maraichers, éleveurs… Plein d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année qui approchent.

Restauration et animations sur place.   .

Centre bourg Tresson 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 09 05 23  faitesatresson@gmail.com

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English :

L’événement Marché artisanal et gourmand Tresson a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois