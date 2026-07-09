AGENDA · Tresson
Marché artisanal et gourmand Tresson
dimanche 15 novembre 2026 · Tresson
Informations pratiques
Tresson
Marché artisanal et gourmand
Centre bourg Tresson Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 10:00:00
fin : 2026-11-15 16:00:00
Date(s) :
2026-11-15
Une vingtaine d’exposants 100% locaux artisans, créateurs, maraichers, éleveurs… Plein d’idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année qui approchent.
Restauration et animations sur place. .
Centre bourg Tresson 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 15 09 05 23 faitesatresson@gmail.com
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English :
L’événement Marché artisanal et gourmand Tresson a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois