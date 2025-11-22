Marché artisanal et local Salle des Fêtes Trébrivan
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Marché artisanal et local
(3€ le mètre linéaire)
Buvette et petite restauration sur place
Org. Asso Aux petits bonheurs de la vie .
Salle des Fêtes Rue de Maël Carhaix Trébrivan 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 89 20 08 44
