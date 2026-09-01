MARCHÉ ARTISANAL ET MÉDIÉVAL PARC JEAN JAURÈS Muret

Informations pratiques

Muret

MARCHÉ ARTISANAL ET MÉDIÉVAL

PARC JEAN JAURÈS Boulevard Aristide Briand Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir notre marché artisanal et médiéval dans un cadre enchanteur : 70 artisans, 8 troupes, troubadours, démonstrations, jeux anciens, campements médiévaux et vikings…

Spectacle de feu le samedi soir.

Restauration sur place

Entrée gratuite.

Passerelles Muretaines .

PARC JEAN JAURÈS Boulevard Aristide Briand Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie Communication.passerelles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover our arts-and-crafts and medieval market in an enchanting setting: 70 artisans, 8 troupes, troubadours, demonstrations, traditional games, medieval and Viking encampments…

L’événement MARCHÉ ARTISANAL ET MÉDIÉVAL Muret a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE