MARCHÉ ARTISANAL ET MÉDIÉVAL PARC JEAN JAURÈS Muret
samedi 19 septembre 2026 · PARC JEAN JAURÈS · Muret
Informations pratiques
Muret
MARCHÉ ARTISANAL ET MÉDIÉVAL
PARC JEAN JAURÈS Boulevard Aristide Briand Muret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir notre marché artisanal et médiéval dans un cadre enchanteur : 70 artisans, 8 troupes, troubadours, démonstrations, jeux anciens, campements médiévaux et vikings…
Spectacle de feu le samedi soir.
Restauration sur place
Entrée gratuite.
Passerelles Muretaines .
PARC JEAN JAURÈS Boulevard Aristide Briand Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie Communication.passerelles@gmail.com
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English :
Come discover our arts-and-crafts and medieval market in an enchanting setting: 70 artisans, 8 troupes, troubadours, demonstrations, traditional games, medieval and Viking encampments…
L’événement MARCHÉ ARTISANAL ET MÉDIÉVAL Muret a été mis à jour le 2026-09-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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