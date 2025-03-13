Marché Artisanal et Provençal Vauvert
Marché Artisanal et Provençal Vauvert vendredi 1 mai 2026.
Vauvert
Marché Artisanal et Provençal
Avenue Victor Hugo Vauvert Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Chaque année, le 1er mai, l’association Sian d’Aqui organise son traditionnel Marché artisanal et provençal.
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Avenue Victor Hugo Vauvert 30600 Gard Occitanie +33 6 22 39 48 65
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English :
Every year on May 1, the Sian d’Aqui association organizes its traditional Provencal craft market.
L’événement Marché Artisanal et Provençal Vauvert a été mis à jour le 2025-03-13 par Office de Tourisme Cœur de Petite Camargue
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