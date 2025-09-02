MARCHE ARTISANAL ET SAVEURS Bourbonne-les-Bains
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Début : 2025-09-02
Tout public
Le rdv des artisans et producteurs locaux. L’accent est mis sur des produits de qualité, issus de notre terroir haut-marnais et des départements limitrophes.
Amateurs d’alimentation et d’artisanat apprécieront ce rendez-vous grâce au savoir-faire et à la passion de nos exposants présents. Qu’attendez-vous pour franchir les portes de notre Office de tourisme ! De 10h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre. .
OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
