MARCHE ARTISANAL ET SAVEURS Bourbonne-les-Bains

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Date : 2025-09-02

fin : 2025-09-02

2025-09-02 2025-09-23

Tout public

Le rdv des artisans et producteurs locaux. L’accent est mis sur des produits de qualité, issus de notre terroir haut-marnais et des départements limitrophes.

Amateurs d’alimentation et d’artisanat apprécieront ce rendez-vous grâce au savoir-faire et à la passion de nos exposants présents. Qu’attendez-vous pour franchir les portes de notre Office de tourisme ! De 10h à 12h et de 14h à 17h. Entrée libre. .

OFFICE DE TOURISME Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

