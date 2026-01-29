Marché artisanal et troc de vêtements

Restaurant La Cale Plouër-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, nous souhaitons mettre en lumière les femmes artisanes et créatrices, leurs parcours, leurs techniques et leurs univers, dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Au programme

18h-22h Marché artisanal & Troc de vêtements féminins

Tu vas pouvoir

– Découvrir la crème de la crème des artisanes locales

– Troquer tes vêtements féminins avec l’association Echange tes Fringues (viens avec des vêtements que tu ne portes plus ! )

22h-00h Place à la soirée musicale, lâcher prise !!!

Evénement ouvert à toutes et tous .

Restaurant La Cale Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 86 97 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché artisanal et troc de vêtements Plouër-sur-Rance a été mis à jour le 2026-01-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme