Marché artisanal et vide grenier – Rue du plan d’eau Malling 29 juin 2025 08:00

Moselle

Marché artisanal et vide grenier Rue du plan d’eau Plan d’eau Malling Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 08:00:00

fin : 2025-06-29 16:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Marché artisanal et vide grenier au plan d’eau de Malling.

Restauration et boissons sur place.

Château gonflable pour occuper les enfants.Tout public

0 .

Rue du plan d’eau Plan d’eau

Malling 57480 Moselle Grand Est +33 6 59 75 77 16

English :

Craft market and garage sale at the Malling lake.

Catering and drinks on site.

Bouncy castle to keep children occupied.

German :

Kunsthandwerkermarkt und Flohmarkt am Plan d’eau de Malling.

Essen und Trinken vor Ort.

Hüpfburg zur Beschäftigung der Kinder.

Italiano :

Mercatino dell’artigianato e vendita di garage presso il lago Malling.

Ristorazione e bevande in loco.

Castello gonfiabile per tenere occupati i bambini.

Espanol :

Mercado de artesanía y venta de garaje en el lago Malling.

Catering y bebidas in situ.

Castillo hinchable para entretener a los niños.

L’événement Marché artisanal et vide grenier Malling a été mis à jour le 2025-06-12 par MOSELLE ATTRACTIVITE