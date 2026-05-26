Bompas

MARCHÉ ARTISANAL FÊTE DE L’ESCARGOT

7, Rue du Stade Bompas Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Programmation en cours: marché dans le cadre de la fête de l’escagot.

.

7, Rue du Stade Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 26 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ongoing programming: market as part of the escagot festival.

L’événement MARCHÉ ARTISANAL FÊTE DE L’ESCARGOT Bompas a été mis à jour le 2026-05-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME