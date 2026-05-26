MARCHÉ ARTISANAL FÊTE DE L’ESCARGOT Bompas
MARCHÉ ARTISANAL FÊTE DE L’ESCARGOT Bompas vendredi 24 juillet 2026.
Bompas
MARCHÉ ARTISANAL FÊTE DE L’ESCARGOT
7, Rue du Stade Bompas Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
Programmation en cours: marché dans le cadre de la fête de l’escagot.
.
7, Rue du Stade Bompas 66430 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 63 26 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Ongoing programming: market as part of the escagot festival.
L’événement MARCHÉ ARTISANAL FÊTE DE L’ESCARGOT Bompas a été mis à jour le 2026-05-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME