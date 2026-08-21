Informations pratiques

Roncherolles-en-Bray

Marché artisanal fête du village

Roncherolles-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le Comité des Fêtes de Roncherolles-en-Bray vous invite le dimanche 13 septembre 2026 à son marché artisanal et sa fête du village: artisanat, produits locaux et faits main, idées cadeaux… Venez nombreux ! .

Roncherolles-en-Bray 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 58 10

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English : Marché artisanal fête du village

L’événement Marché artisanal fête du village Roncherolles-en-Bray a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray