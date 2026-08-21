Marché artisanal fête du village Roncherolles-en-Bray
dimanche 13 septembre 2026 · Roncherolles-en-Bray
Informations pratiques
Roncherolles-en-Bray
Marché artisanal fête du village
Roncherolles-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Comité des Fêtes de Roncherolles-en-Bray vous invite le dimanche 13 septembre 2026 à son marché artisanal et sa fête du village: artisanat, produits locaux et faits main, idées cadeaux… Venez nombreux ! .
Roncherolles-en-Bray 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 58 10
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English : Marché artisanal fête du village
L’événement Marché artisanal fête du village Roncherolles-en-Bray a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray