Marché artisanal Forum des associations Billy-sur-Aisne samedi 20 septembre 2025.
Rue de Bonnevalle Billy-sur-Aisne Aisne
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Le forum des associations organise son son 2e marché artisanal salle A. Prévoteaux rue de Bonnevalle de 10h à 17h
Avec tombola
Food truck et buvette .
Rue de Bonnevalle Billy-sur-Aisne 02200 Aisne Hauts-de-France +33 6 10 70 27 31 billy02@mairie-billy02.fr
