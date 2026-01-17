Marché artisanal Gosselming

Marché artisanal

Place de la Mairie et rue adjacentes Gosselming Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Love you & See you 4 Marley organise son troisième marché artisanal ! Cette édition semi-nocturne sera l’occasion parfaite de mettre en avant les savoir-faire et de faire découvrir les créations des exposants au public. Au programme animation musicale de 16h00 à 23h00. Restauration et buvette sur place pour combler toutes vos envies gourmandes.Tout public

Place de la Mairie et rue adjacentes Gosselming 57930 Moselle Grand Est +33 6 34 29 93 55 loveyouandseeyou4marley@sfr.fr

Love you & See you 4 Marley organizes its third craft market! This semi-nocturnal edition will be the perfect opportunity to showcase our know-how and let the public discover our exhibitors’ creations. On the program: musical entertainment from 4pm to 11pm. Catering and refreshments on site to satisfy all your gourmet cravings.

