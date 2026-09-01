Informations pratiques

Harcanville

Marché artisanal

Harcanville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le Marché artisanal d’Harcanville, un rendez-vous convivial mettant à l’honneur le savoir-faire local et la créativité des artisans et créateurs.

Au fil des stands, vous pourrez rencontrer les exposants, découvrir des créations originales et artisanales, échanger avec les producteurs et créateurs et peut-être trouver une idée cadeau unique ou un joli souvenir.

Une belle occasion de soutenir les artisans locaux, de flâner en famille ou entre amis et de profiter d’un moment chaleureux au cœur du village.

Un rendez-vous placé sous le signe de l’artisanat, de la découverte et de la convivialité ! .

Harcanville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 67 60 mairie@harcanville.net

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Harcanville a été mis à jour le 2026-09-07 par Communauté de communes Plateau de Caux