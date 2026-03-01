Marché Artisanal

Rue Saint Fiacre Hunting Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-15

L’association école et collège Plant B organise une nouvelle fois son marché artisanal à Hunting. Venez découvrir les artisans et producteurs locaux et prendre part à la tombola sur place!

Une restauration et buvette seront également disponibles.Tout public

Rue Saint Fiacre Hunting 57480 Moselle Grand Est marcheplantb@gmail.com

English :

The Plant B school and college association is once again holding its craft market in Hunting. Come and discover local craftsmen and producers, and take part in the on-site tombola!

Food and refreshments will also be available.

L’événement Marché Artisanal Hunting a été mis à jour le 2026-03-06 par TROIS FRONTIERES TOURISME