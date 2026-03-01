Marché Artisanal Hunting
Marché Artisanal Hunting dimanche 15 mars 2026.
Marché Artisanal
Rue Saint Fiacre Hunting Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-15 10:00:00
fin : 2026-03-15 18:00:00
2026-03-15
L’association école et collège Plant B organise une nouvelle fois son marché artisanal à Hunting. Venez découvrir les artisans et producteurs locaux et prendre part à la tombola sur place!
Une restauration et buvette seront également disponibles.Tout public
Rue Saint Fiacre Hunting 57480 Moselle Grand Est marcheplantb@gmail.com
English :
The Plant B school and college association is once again holding its craft market in Hunting. Come and discover local craftsmen and producers, and take part in the on-site tombola!
Food and refreshments will also be available.
