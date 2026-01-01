Marché Artisanal La Clayette

Marché Artisanal

Pour la première fois cette année, le SRC La Clayette vous invite à son marché artisanal, de 9h30 à 17h. Une douzaine d’artisans locaux seront présents pour vous faire découvrir des bijoux, de la décoration, des terrines, des vinyles, et bien plus encore. Cet événement festif s’inscrit dans le cadre d’un tournoi de futsal U13, alliant ainsi sport et convivialité. Pour compléter l’expérience, une buvette et des snacks seront disponibles sur place. Un rendez-vous à ne pas manquer pour soutenir nos artisans et partager un moment chaleureux ! .

Gymnase intercommunal, La Clayette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 89 66 celiasalgado71foot@gmail.com

