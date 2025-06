Marché artisanal La Ferté-Vidame 19 juillet 2025 15:00

Eure-et-Loir

Marché artisanal 1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-07-19 20:00:00

Date(s) :

2025-07-19

2025-08-02

2025-08-16

Le camping des abrias du Perche organise plusieurs marchés artisanaux pour cet été 2025. En soirée restauration / grillade sur place et et diverses animations à partir de 19h.

1 Route de la Lande

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 64 00

English :

Camping des abrias du Perche is organizing several craft markets for this summer 2025. In the evening, there’ll be food and barbecue on site, as well as entertainment from 7pm.

German :

Der Campingplatz Les abrias du Perche organisiert in diesem Sommer 2025 mehrere Kunsthandwerkermärkte. Am Abend gibt es Essen / Grillen vor Ort und und verschiedene Animationen ab 19 Uhr.

Italiano :

Il campeggio abrias du Perche organizza diversi mercatini di artigianato quest’estate 2025. La sera ci saranno cibo e barbecue in loco e una serie di intrattenimenti a partire dalle 19.00.

Espanol :

El camping abrias du Perche organiza varios mercados artesanales este verano 2025. Por la noche, habrá comida y barbacoa in situ y diversos espectáculos a partir de las 19.00 h.

L’événement Marché artisanal La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-06-23 par OT DU PERCHE