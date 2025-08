Marché artisanal La Ferté-Vidame

Marché artisanal La Ferté-Vidame samedi 2 août 2025.

Marché artisanal

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Début : 2025-08-02 15:00:00

fin : 2025-08-02 20:00:00

2025-08-02

Marché artisanal suivi d’une soirée à thème « Duo Pick’n Pop ». Tout public.

1 Route de la Lande La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 32 32 64 00

English :

Craft market followed by a themed evening « Duo Pick’n Pop ». Open to all.

German :

Kunsthandwerksmarkt mit anschließendem Themenabend « Duo Pick’n Pop ». Für jedes Publikum.

Italiano :

Mercatino dell’artigianato seguito da una serata a tema « Duo Pick’n Pop ». Aperto a tutti.

Espanol :

Mercado de artesanía seguido de una velada temática « Duo Pick’n Pop ». Abierto a todos.

L’événement Marché artisanal La Ferté-Vidame a été mis à jour le 2025-07-30 par OTs DU PERCHE