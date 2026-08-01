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AGENDA · Labergement-lès-Auxonne

Marché artisanal Labergement-lès-Auxonne

dimanche 30 août 2026 · Labergement-lès-Auxonne

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
21130 Labergement-lès-Auxonne
Département
Côte-d'Or
Tarif

Labergement-lès-Auxonne

Marché artisanal

Labergement-lès-Auxonne Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Marché artisanal du village avec buvette et restauration sur place   .

Labergement-lès-Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   unisfaceaused@gmail.com

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English : Marché artisanal

L’événement Marché artisanal Labergement-lès-Auxonne a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Cap Val de Saône