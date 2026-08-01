AGENDA · Labergement-lès-Auxonne
Marché artisanal Labergement-lès-Auxonne
dimanche 30 août 2026 · Labergement-lès-Auxonne
Informations pratiques
Labergement-lès-Auxonne
Marché artisanal
Labergement-lès-Auxonne Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Marché artisanal du village avec buvette et restauration sur place .
Labergement-lès-Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté unisfaceaused@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché artisanal
L’événement Marché artisanal Labergement-lès-Auxonne a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Cap Val de Saône