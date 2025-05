Marché artisanal – Les Moutiers-en-Retz, 31 mai 2025 17:00, Les Moutiers-en-Retz.

Loire-Atlantique

Marché artisanal Place de l’Eglise Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-05-31 17:00:00

fin : 2025-05-31 22:30:00

Date(s) :

2025-05-31

Le marché artisanal nocturne des Moutiers-en-Retz une parenthèse enchantée où l’artisanat se mêle à la magie des nuits d’été.

Imaginez-vous flânant sous les étoiles, bercé par la douce brise estivale, au milieu d’une place pittoresque. C’est là que se déploie le marché artisanal nocturne, une expérience unique qui vous attend.

Des créateurs passionnés dévoilent des trésors façonnés avec amour et savoir-faire.

Voici ce qui vous attend

des œuvres d’art qui prennent vie sous vos yeux, sculptées dans le bois, la pierre ou l’argile.

des pièces uniques pour embellir votre intérieur, des miroirs aux mobiles en passant par les tissages.

des jeux et jouets en bois retrouvez l’authenticité des jeux d’antan, taillés dans des essences locales.

des vêtements et accessoires des créations textiles qui racontent des histoires, des bijoux qui scintillent comme des étoiles.

des produits locaux goûtez aux saveurs du terroir, des confitures artisanales aux fromages affinés.

En participant à ce marché, vous soutenez l’Amicale Laïque des Moutiers-en-Retz, qui œuvre pour le bien-être des enfants de l’école Eric Tabarly. Chaque achat contribue à la réalisation de projets éducatifs et ludiques.

Laissez-vous envoûter par l’ambiance féérique, découvrez des trésors insoupçonnés, et repartez avec des souvenirs uniques. Ne manquez pas ce nouveau marché nocturne qui illuminera vos soirées !

Vous êtes artiste et/ou créateur et vous souhaitez vous inscrire, c’est par ici !

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’Eglise Madame

Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 56 68 30 32 amicalelaique44760@gmail.com

English :

The Moutiers-en-Retz night-time craft market: an enchanted interlude where crafts mingle with the magic of summer nights.

German :

Der nächtliche Kunsthandwerksmarkt in Les Moutiers-en-Retz: eine zauberhafte Klammer, in der sich das Kunsthandwerk mit dem Zauber der Sommernächte vermischt.

Italiano :

Il mercato artigianale notturno di Moutiers-en-Retz: una parentesi incantata in cui l’artigianato si mescola alla magia delle notti estive.

Espanol :

El mercado nocturno de artesanía de Moutiers-en-Retz: un interludio encantado donde la artesanía se mezcla con la magia de las noches de verano.

