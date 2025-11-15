Marché artisanal Lourdoueix-Saint-Pierre
Marché artisanal Lourdoueix-Saint-Pierre samedi 15 novembre 2025.
Marché artisanal
Trasmettre nos passions Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse
Marché artisanale
15 16 Novembre
10h 18h
Salle des Fêtes
Entrée gratuite
Broderie, Gravure, Pierre, Peinture, Dentelle ….
–>Transmettre nos passions .
Trasmettre nos passions Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 87 15 99
