Marché artisanal Made in Tarbes TARBES Tarbes
Marché artisanal Made in Tarbes TARBES Tarbes samedi 30 mai 2026.
Marché artisanal Made in Tarbes
TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Créations uniques et soutien des artisans locaux
Inscription auprès de l’association Made in Tarbes > voir bloc Coordonnées
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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie madeintarbes@gmail.com
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English :
Unique creations and support for local artisans
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L’événement Marché artisanal Made in Tarbes Tarbes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de Tarbes|CDT65