Informations pratiques

Vorges

Marché artisanal nocturne à Vorges

Vorges Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

A 15 min du Center Parcs !

Pour la deuxième fois, la commune vous invite à déambuler parmi les nombreux étals d’artisans locaux sur la place du village !

RV sur la place de l’église et les rues du village de 18h à 22h ! (buvette et food truck sur place) .

Vorges 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 74 85

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English :

Just 15 minutes from Center Parcs!

L’événement Marché artisanal nocturne à Vorges Vorges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Laon