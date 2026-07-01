Marché artisanal nocturne à Vorges Vorges
vendredi 17 juillet 2026 · Vorges
Informations pratiques
Vorges
Marché artisanal nocturne à Vorges
Vorges Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
A 15 min du Center Parcs !
Pour la deuxième fois, la commune vous invite à déambuler parmi les nombreux étals d’artisans locaux sur la place du village !
RV sur la place de l’église et les rues du village de 18h à 22h ! (buvette et food truck sur place) .
Vorges 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 74 85
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English :
Just 15 minutes from Center Parcs!
L’événement Marché artisanal nocturne à Vorges Vorges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Laon