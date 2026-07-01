UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vorges

Marché artisanal nocturne à Vorges Vorges

vendredi 17 juillet 2026 · Vorges

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
02860 Vorges
Département
Aisne
Tarif
0 0 Gratuit

Vorges

Marché artisanal nocturne à Vorges

Vorges Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17

A 15 min du Center Parcs !
Pour la deuxième fois, la commune vous invite à déambuler parmi les nombreux étals d’artisans locaux sur la place du village !

RV sur la place de l’église et les rues du village de 18h à 22h ! (buvette et food truck sur place)   .

Vorges 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 74 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Just 15 minutes from Center Parcs!

L’événement Marché artisanal nocturne à Vorges Vorges a été mis à jour le 2026-07-03 par OT du Pays de Laon