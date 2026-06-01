Authevernes

Marché artisanal nocturne

Place du Fort Authevernes Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Retrouvez des exposants, artisans et créateurs vendant des produits du terroir et artisanaux.

Au programme, une ambiance guinguette avec un groupe de musique live, restauration et boissons fraîches sur place, jeux en bois et, si la météo est favorable, un feu d’artifice et le feu de la Saint-Jean. .

Place du Fort Authevernes 27420 Eure Normandie comite.authevernes@gmail.com

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English : Marché artisanal nocturne

L’événement Marché artisanal nocturne Authevernes a été mis à jour le 2026-06-01 par Vexin Normand Tourisme