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Marché artisanal nocturne Authevernes

Marché artisanal nocturne Authevernes samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place du Fort

Ville : 27420 Authevernes

Département : Eure

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Authevernes

Marché artisanal nocturne

Place du Fort Authevernes Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Retrouvez des exposants, artisans et créateurs vendant des produits du terroir et artisanaux.
Au programme, une ambiance guinguette avec un groupe de musique live, restauration et boissons fraîches sur place, jeux en bois et, si la météo est favorable, un feu d’artifice et le feu de la Saint-Jean.   .

Place du Fort Authevernes 27420 Eure Normandie   comite.authevernes@gmail.com

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English : Marché artisanal nocturne

L’événement Marché artisanal nocturne Authevernes a été mis à jour le 2026-06-01 par Vexin Normand Tourisme