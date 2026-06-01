Marché artisanal nocturne Authevernes
Marché artisanal nocturne Authevernes samedi 27 juin 2026.
Authevernes
Marché artisanal nocturne
Place du Fort Authevernes Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Retrouvez des exposants, artisans et créateurs vendant des produits du terroir et artisanaux.
Au programme, une ambiance guinguette avec un groupe de musique live, restauration et boissons fraîches sur place, jeux en bois et, si la météo est favorable, un feu d’artifice et le feu de la Saint-Jean. .
Place du Fort Authevernes 27420 Eure Normandie comite.authevernes@gmail.com
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English : Marché artisanal nocturne
L’événement Marché artisanal nocturne Authevernes a été mis à jour le 2026-06-01 par Vexin Normand Tourisme