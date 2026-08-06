Informations pratiques

Beuvrages

Marché artisanal nocturne Beuvrages

Beuvrages Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-04 23:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Ne manquez pas le Marché Artisanal Nocturne de Beuvrages le vendredi 4 septembre de 17h à 23h ! Place de la Paix créateurs locaux, restauration, ateliers et concerts gratuits de Les Charlie’s et Moonakind.

Le vendredi 04 septembre, de 17h à 23h, la Place de la Paix à Beuvrages s’illumine pour une soirée nocturne chaleureuse et festive. Venez flâner entre les étals, découvrir le savoir-faire de nos talents locaux et profiter d’une ambiance musicale en plein air !

Au programme de votre soirée

Artisans locaux & Fait main Rencontrez des créateurs d’art et d’artisanat passionnés et dénichez des pièces uniques.

Gastronomie & Boissons De quoi se régaler et se rafraîchir tout au long de la soirée dans une atmosphère conviviale.

Ateliers & Créations Des activités et démonstrations autour de l’artisanat.

Concerts gratuits en plein air Ambiance musicale garantie avec les performances live des groupes Les Charlie’s & Moonakind ! .

Beuvrages 59192 Nord Hauts-de-France +33 3 27 14 93 01 communication-ville@beuvrages.fr

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English :

Don’t miss the Beuvrages Nighttime Artisan Market on Friday, September 4, from 5:00 p.m. to 11:00 p.m.! Place de la Paix: local artisans, food vendors, workshops, and free concerts by Les Charlie’s and Moonakind.

L’événement Marché artisanal nocturne Beuvrages Beuvrages a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Valenciennes