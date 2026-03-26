Marché Artisanal Nocturne Place des Fêtes Courthiézy

Marché Artisanal Nocturne

Place des Fêtes Centre village Courthiézy Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Tout public

Venez découvrir les saveurs, les créateurs et le savoir-faire des artisans lors du Marché Artisanal Nocturne de Courthiézy, le Samedi 13 juin 2026 !

Nombreux exposants attendus pour une soirée conviviale place des Fêtes, avec restauration sur place et concert de musique à partir de 19h. .

Place des Fêtes Centre village Courthiézy 51700 Marne Grand Est +33 6 76 22 96 60

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English : Marché Artisanal Nocturne

L’événement Marché Artisanal Nocturne Courthiézy a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne