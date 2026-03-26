Marché Artisanal Nocturne Place des Fêtes Courthiézy
Marché Artisanal Nocturne Place des Fêtes Courthiézy samedi 13 juin 2026.
Marché Artisanal Nocturne
Place des Fêtes Centre village Courthiézy Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Tout public
Venez découvrir les saveurs, les créateurs et le savoir-faire des artisans lors du Marché Artisanal Nocturne de Courthiézy, le Samedi 13 juin 2026 !
Nombreux exposants attendus pour une soirée conviviale place des Fêtes, avec restauration sur place et concert de musique à partir de 19h. .
Place des Fêtes Centre village Courthiézy 51700 Marne Grand Est +33 6 76 22 96 60
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English : Marché Artisanal Nocturne
L’événement Marché Artisanal Nocturne Courthiézy a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne