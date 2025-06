Marché Artisanal Nocturne d’Été Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès 3 juillet 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Marché Artisanal Nocturne d’Été Jeudi 3 juillet 2025 de 19h à 22h30.

Music Live avec ‘Adelante’.

Jeudi 10 juillet 2025 de 19h à 22h30.

Music Live avec ‘Revers’.

Jeudi 17 juillet 2025 de 19h à 22h30.

Music Live avec ‘Saxo Rhodes’.

Jeudi 24 juillet 2025 de 19h à 22h30.

Music Live avec ‘Les Vieux Rêveurs’.

Jeudi 31 juillet 2025 de 19h à 22h30.

Music Live avec ‘Anagram’ (soirée clôture). Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Le marché artisanal nocturne est de retour !

Tous les jeudis de juillet, plongez dans une ambiance détendue où une trentaine de créateurs locaux et artisans talentueux vous attendent pour une soirée en famille ou encore amis

Découvrez des trésors uniques, dégustez des spécialités locales et laissez-vous emporter par la musique des groupes présents. .

Centre-Ville Avenue de la République

Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46 mairie@saintetiennedugres.com

English :

The night-time craft market is back!

Every Thursday in July, immerse yourself in a relaxed atmosphere where around thirty local designers and talented craftspeople await you for an evening out with family and friends.

German :

Der nächtliche Kunsthandwerkermarkt ist wieder da!

Jeden Donnerstag im Juli können Sie in eine entspannte Atmosphäre eintauchen, in der rund dreißig lokale Designer und talentierte Kunsthandwerker auf Sie warten, um einen Abend mit der Familie oder Freunden zu verbringen.

Italiano :

Torna il mercato notturno dell’artigianato!

Ogni giovedì di luglio, immergetevi in un’atmosfera rilassata dove una trentina di designer locali e artigiani di talento vi aspettano per una serata con la famiglia e gli amici

Espanol :

¡Vuelve el mercado nocturno de artesanía!

Todos los jueves de julio, sumérjase en un ambiente relajado donde una treintena de diseñadores locales y artesanos de talento le esperan para pasar una velada en familia o con amigos

