Marché artisanal Pacy-sur-Armançon

Marché artisanal Pacy-sur-Armançon dimanche 23 novembre 2025.

Salle des Fêtes Pacy-sur-Armançon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-23

Marché artisanal, repas et concours de tartes aux pommes.   .

Salle des Fêtes Pacy-sur-Armançon 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 62 15 65 

L’événement Marché artisanal Pacy-sur-Armançon a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois