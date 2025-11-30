Marché Artisanal Pernes-lès-Boulogne
Marché Artisanal Pernes-lès-Boulogne dimanche 30 novembre 2025.
Marché Artisanal
Pernes-lès-Boulogne Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Il sera organiser ce 30 novembre un marché artisanal.
Organiser par Comité d’Animation de Pernes lez Boulogne .
Pernes-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché Artisanal Pernes-lès-Boulogne a été mis à jour le 2025-03-11 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale