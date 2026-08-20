Marché artisanal, Place Occitane, Auterive

Informations pratiques

Marché artisanal Samedi 19 septembre, 09h30 Place Occitane Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Au cœur d’Auterive, venez flâner au marché des artisans et créateurs, où des professionnels passionnés vous proposent des pièces uniques, réalisées avec savoir-faire et créativité.

Profitez également d’un atelier d’initiation à la poterie, d’une animation musicale et d’un espace de convivialité pour partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Place Occitane 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie

Au cœur d’Auterive, venez découvrir un marché où Artisans et créateurs se rencontrent pour vous proposer des pièces uniques et authentiques.

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