Marché artisanal, Place Occitane, Auterive
samedi 19 septembre 2026 · Place Occitane · Auterive
Informations pratiques
Marché artisanal Samedi 19 septembre, 09h30 Place Occitane Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Au cœur d’Auterive, venez flâner au marché des artisans et créateurs, où des professionnels passionnés vous proposent des pièces uniques, réalisées avec savoir-faire et créativité.
Profitez également d’un atelier d’initiation à la poterie, d’une animation musicale et d’un espace de convivialité pour partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.
Place Occitane 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie
Au cœur d’Auterive, venez découvrir un marché où Artisans et créateurs se rencontrent pour vous proposer des pièces uniques et authentiques.
©droitsreserves
À voir aussi à Auterive (Haute-Garonne)
- [Exposition] Collections d’appareils photo et photographies d’Auterive, Mairie d’Auterive, Auterive 19 septembre 2026
- Visitez le musée des métiers et traditions, Musée Métiers et Traditions, Auterive 19 septembre 2026
- Visite de la maison médiévale et théâtre, Maison Ysalguier, Auterive 19 septembre 2026
- Il était une fois sous le Pont roman, Pont Roman, Auterive 19 septembre 2026
- THÉÂTRE FEU LA MÈRE DE MADAME DE G.FEYDEAU Auterive 19 septembre 2026