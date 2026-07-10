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AGENDA · Pluzunet

Marché artisanal Pluzunet

samedi 1 août 2026 · Pluzunet

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
22140 Pluzunet
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pluzunet

Marché artisanal

Pluzunet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Marché artisanal dans le cadre du festival Décibel Feuille.
Avec plus de 40 exposants et producteurs locaux.   .

Pluzunet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Marché artisanal Pluzunet a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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