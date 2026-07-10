AGENDA · Pluzunet
Marché artisanal Pluzunet
samedi 1 août 2026 · Pluzunet
Informations pratiques
Pluzunet
Marché artisanal
Pluzunet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Marché artisanal dans le cadre du festival Décibel Feuille.
Avec plus de 40 exposants et producteurs locaux. .
Pluzunet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Marché artisanal Pluzunet a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose