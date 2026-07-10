Informations pratiques

Pluzunet

Marché artisanal

Pluzunet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Marché artisanal dans le cadre du festival Décibel Feuille.

Avec plus de 40 exposants et producteurs locaux. .

Pluzunet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Marché artisanal Pluzunet a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose