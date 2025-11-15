Marché Artisanal Espace Montrichard Pont-à-Mousson
Marché Artisanal Espace Montrichard Pont-à-Mousson samedi 15 novembre 2025.
Marché Artisanal
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
L’association Au P’tit Bonheur vous invite à la troisième édition de leur Marché Artisanal !
Les bénéfices récoltés serviront à l’achat de matériel de puériculture et de jouets pour les enfants de la Maison d’Assistantes Maternelles
Restauration et buvette sur placeTout public
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 11 26 42 66
English :
The Au P’tit Bonheur association invites you to the third edition of their Marché Artisanal!
All proceeds will go towards the purchase of childcare equipment and toys for the children at the Maison d’Assistantes Maternelles
Catering and refreshments on site
German :
Die Vereinigung Au P’tit Bonheur lädt Sie zur dritten Ausgabe ihres Kunsthandwerkermarkts ein!
Die gesammelten Gewinne werden für den Kauf von Babyausstattung und Spielzeug für die Kinder im Maison d’Assistantes Maternelles verwendet
Essen und Trinken vor Ort
Italiano :
L’associazione Au P’tit Bonheur vi invita alla terza edizione del suo mercato artigianale!
Il ricavato sarà destinato all’acquisto di attrezzature e giocattoli per i bambini della Maison d’Assistantes Maternelles
Catering e rinfreschi sul posto
Espanol :
La asociación Au P’tit Bonheur le invita a la tercera edición de su mercado de artesanía
La recaudación se destinará a la compra de material de puericultura y juguetes para los niños de la Maison d’Assistantes Maternelles
Catering y refrescos in situ
