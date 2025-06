Marché artisanal avenue de la République Port-des-Barques 29 juin 2025 09:00

Marché artisanal avenue de la République Square Saint-Bonnet Port-des-Barques Charente-Maritime

Venez découvrir des création artisanales. Dégustation et restauration sur place !

avenue de la République Square Saint-Bonnet

Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 50 72 75 sulichampi2004@gmail.com

English : Craft market

Come and discover our handmade creations. Tasting and catering on site!

German : Kunsthandwerkermarkt

Kommen Sie und entdecken Sie handwerkliche Kreationen. Verkostung und Verpflegung vor Ort!

Italiano :

Venite a scoprire le nostre creazioni artigianali. Degustazione e catering in loco!

Espanol :

Venga a descubrir nuestras creaciones artesanales. Degustación y catering in situ

