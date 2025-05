MARCHÉ ARTISANAL POUR LA FÊTE DES MÈRES – Lunel, 25 mai 2025 07:00, Lunel.

Date(s) 25 mai 2025 8h-14h

Emplacement Place Louis Rey

Pour vous donner quelques idées cadeaux faits mains, la Ville de Lunel a réuni plus d’une vingtaine d’artisans et créateurs qui vous proposeront leurs produits à l’occasion de la Fête des Mères. Le 25 mai prochain, sur la place Louis Rey, de 8h à 14h, retrouvez-les pour finaliser vos idées cadeaux ! Pour quoi pas offrir un petit bijou que vous ferez personnaliser avec une gravure ou encore des jolis bijoux en cuir, voir même l’originalité avec des bijoux réalisés avec des boutons anciens ? Poterie, céramique, sculpture sur bois… l’artisanat et le fait-mains seront à l’honneur de ce marché artisanal spécial fête des Mères ! Et pour vous donner l’envie de flâner au détour des étals, vous trouverez également des bougies et des cosmétiques artisanales, des créations faites au crochet, de la déco avec des bouteilles lumineuses, des attrape-rêves mais également de la déco et des accessoires Zéro déchets. Alors n’hésitez pas à venir flâner en cœur de ville le 25 mai prochain ! .

Lunel 34400 Hérault Occitanie

English

German

Italiano

Espanol

