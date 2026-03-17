Marché Artisanal & Produits Régionaux

Les Combes Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Venez découvrir nos produits et notre savoir faire lors de notre marché nocturne. Pour le plaisir de vos papilles, vous pourrez déguster nos différents fromages, miel, vins, salaisons. Animations toute la soirée. Buvette et restauration. .

Les Combes 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88

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English : Marché Artisanal & Produits Régionaux

L’événement Marché Artisanal & Produits Régionaux Les Combes a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER