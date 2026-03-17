Marché Artisanal & Produits Régionaux

Place de la mairie Montécheroux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez découvrir nos produits et notre savoir faire lors de notre marché nocturne. Pour le plaisir de vos papilles, vous pourrez déguster nos différents fromages, miel, vins, salaisons. Animations toute la soirée. Buvette et restauration. .

Place de la mairie Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88

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English : Marché Artisanal & Produits Régionaux

L’événement Marché Artisanal & Produits Régionaux Montécheroux a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER