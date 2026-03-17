Marché Artisanal & Produits Régionaux

place de l’hôtel de ville Saint-Hippolyte Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 17:00:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Venez découvrir nos produits et notre savoir faire lors de notre marché nocturne. Pour le plaisir de vos papilles, vous pourrez déguster nos différents fromages, miel, vins, salaisons. Animations pour enfants toute la soirée. Feu d’artifice et soirée DJ. Buvette et restauration à emporter. .

place de l’hôtel de ville Saint-Hippolyte 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88

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English : Marché Artisanal & Produits Régionaux

L’événement Marché Artisanal & Produits Régionaux Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER