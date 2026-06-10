Marché artisanal Stade Jacques Roué de Reviers Reviers

Reviers

Marché artisanal

Stade Jacques Roué de Reviers Salle des fêtes Reviers Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Artisans et créateurs de la région, ateliers interactifs, rencontres favorisez l’achat local avec la mise en avant des produits uniques faits à la main

L’association Bien vivre a Reviers organise la troisième édition du marché de l’artisanat qui se déroulera sur le stade de foot Jacques-Roué à la salle des fêtes de Reviers.

L’objectif de cette manifestation et de mettre en avant les talents en offrant une plateforme aux artisans de la région pour exposer et vendre leurs créations. De valoriser la diversité des métiers d’art, qu’il s’agisse de la poterie, du travail du bois, de la bijouterie, de la maroquinerie, ou d’autres formes d’artisanat.

Nous organisons des ateliers interactifs où les artisans peuvent partager leurs compétences avec le public. Facilitez les rencontres entre créateurs afin de favoriser les collaborations et les échanges de savoir-faire.

Nous souhaitons soutenir l’économie locale favorisez l’achat local en mettant en avant des produits uniques faits à la main.

La manifestation est ouverte à tous et les entrées sont gratuites. .

Stade Jacques Roué de Reviers Salle des fêtes Reviers 14470 Calvados Normandie +33 6 03 35 06 28

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English : Marché artisanal

Local craftspeople and designers, interactive workshops, encounters: encourage local purchasing by showcasing unique handmade products.

L’événement Marché artisanal Reviers a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité